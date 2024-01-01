Крупный торговый центр в Перми вводит ограничения на работу фуд-корта И туалетных комнат Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В связи с масштабным отключением воды в Индустриальном районе Перми, связанным с ремонтными работами компании «Новогор-Прикамье», на 16 и 17 августа вносятся изменения в работу ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б).

Как сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра, в пятницу и субботу фуд-корт ТРЦ будет работать в усечённом формате, также будут закрыты комната матери и ребенка и семейные туалеты. Обычные туалетные комнаты будут доступны для посетителей в ограниченном режиме. Закроется автомойка на подземной парковке.

Как ранее писал «Новый компаньон», воду отключат с полуночи 16 августа до полудня 17 августа. При этом полностью не будет воды в домах по ул. Карпинского, 63а, 78, 82; ул. Кавалерийской, 30, 51 и ул. Подводников, 11б. А в остальных домах Индустриального района будет снижено давление, и подача воды тоже может прекратиться. После ремонта насосное оборудование будет включаться постепенно.

Представители коммунального оператора сообщают, что намерены отремонтировать оборудование на двух магистральных водоводах ул. Карпинского, по которым вода поступает в Индустриальный район. Там заменят запорную арматуру, чтобы в следующий раз обновлять сеть с меньшим количеством отключений.

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