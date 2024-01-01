В «Новогоре» показали карту масштабного отключения воды в Индустриальном районе Перми Вода в домах может пропасть на полтора суток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На следующей неделе жители Индустриального района Перми останутся без водоснабжения на полтора дня. Пресс-служба компании «Новогор-Прикамье» опубликовала карту, на которой отмечена зона отключения.

Как ранее писал «Новый компаньон», воду отключат с полуночи 16 августа до полудня 17 августа. При этом полностью не будет воды в домах по ул. Карпинского, 63а, 78, 82; ул. Кавалерийской, 30, 51 и ул. Подводников, 11б. В остальных домах будет снижено давление, и подача воды тоже может прекратиться.

Представители коммунального оператора сообщают, что в это время будет ремонтироваться оборудование на двух магистральных водоводах улицы Карпинского, по которым вода поступает в Индустриальный район. Там заменят запорную арматуру, чтобы в следующий раз обновлять сеть с меньшим количеством отключений.

Схема - "Новогор-Прикамье"

После ремонта насосное оборудование будет включаться постепенно.

Главный инженер компании Константин Гусев попросил жителей Индустриального района «проявить терпение и понимание в связи с временными трудностями, связанными с отключением воды».

Он пояснил, что когда в компании планировали отключение в августе, то «были учены все возможные риски и преимущества».

«Мы считаем, что лучше перенести плановое отключение летом, чем столкнуться с экстренной ситуацией зимой», — заявил Гусев.

Работы будут выполняться круглосуточно в несколько этапов. Для социальных учреждений, затронутых отключением, организуют подвоз воды, а жителям рекомендовано запастись водой.

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