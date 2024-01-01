В августе жители Индустриального района Перми более чем на сутки останутся без воды Поделиться Твитнуть

Жители Индустриального района Перми останутся в августе без водоснабжения на полтора дня, сообщает компания «Новогор-Прикамье». Отключение воды запланировано с полуночи 16 августа до полудня 17 августа. Известно, что полное отключение затронет дома по ул. Карпинского, 63а, 78, 82; ул. Кавалерийской, 30, 51 и ул. Подводников, 11б.

Главный инженер компании Константин Гусев объяснил, что причиной отключения станут плановые ремонтные работы на магистральных водоводах у ул. Карпинского, обеспечивающих водоснабжением Индустриальный район. В связи с резким снижением давления в трубопроводах также возможно отсутствие воды в районе, ограниченном улицами Стахановской, Свиязева, 1-й Андроновской, Карпинского, Самолётной и ш. Космонавтов.

Во время отключения будет проведена замена запорной арматуры, что в дальнейшем позволит сократить количество домов, отключаемых при ремонтах.

Работы будут выполняться круглосуточно в несколько этапов. Для социальных учреждений, затронутых отключением, будет организован подвоз воды, а жителям рекомендовано запастись водой.

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