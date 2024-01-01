С начала года в Пермском крае «борщевой набор» подорожал почти вдвое Поделиться Твитнуть

За июль 2024 года стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась в среднем на 0,6%. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом по некоторым видам овощей цены выросли заметно. Лидерами по удорожанию стали картофель и белокочанная капуста. За месяц они выросли в цене на 21% и 19% соответственно и на 91% и 44% с начала года. Лук репчатый поднялся в цене за месяц на 8%, а с декабря 2023-го — на 36%. Свёкла и морковь в июле немного подешевели, но если сравнить цены на эти овощи в начале года, то свёкла подорожала в два раза, а морковь на 90%. Все эти овощи входят в так называемый «борщевой набор».

На 1-7% за месяц подорожали мясо птицы, баранина, масло сливочное, сыры, горох и фасоль, мёд, кофе натуральный в зёрнах, какао.

И на 1-7% дешевели рис, рыба, чай, яйца куриные, большая часть наблюдаемого ассортимента фруктов и цитрусовых.

В пределах 1% увеличилась стоимость продукции общественного питания.

Цены на непродовольственные товары поднялись за июль в среднем на 0,9%.

На 5% выросла цена импортных подержанных автомобилей, на 2,2% подорожало топливо моторное. Росли в цене детская одежда, парфюмерно-косметические товары, отдельные виды мебели, строительные материалы, компьютеры.

За месяц стоимость исследуемых услуг возросла в среднем на 1,1%. В целом же индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2024 года в Пермском крае составил 100,8%.

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