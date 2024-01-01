Коммунальные услуги в Пермском крае за месяц подорожали на 10,8% А цены на авиаперевозки резко снизились Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В июле в Пермском крае произошло увеличение тарифов на коммунальные услуги на 10,8%. Об этом сообщил Пермьстат.

В частности, расходы на обращение с твердыми бытовыми отходами увеличились на 9%, в то время как тарифы на горячее водоснабжение и отопление возросли более чем на 12%, а на услуги водоснабжения и водоотведения – на 14%. Цены на электроэнергию изменились в пределах 9%.

Кроме того, наблюдается повышение цен на медицинские услуги (на 0,5%) и экскурсии (на 1,6%). Тарифы на аренду автомобилей увеличились на 3,1%, а услуги почтовой связи подорожали на 3,8%. Сильно возросли цены на услуги бань (на 4,6%) и санаторно-оздоровительных учреждений (на 5,7%).

В то же время в июле наблюдалось снижение цен на проезд в поездах дальнего следования (на 0,7%), услуги зарубежного туризма и гостиницы (по 6,3%), банковские услуги (на 6,7%), а также на авиаперевозки (на 12,9%).

В среднем за месяц стоимость исследуемых услуг возросла на 1,1%.

Напомним, предельные тарифы на жилижно-коммунальные услуги не первый год пересматриваются в России именно с 1 июля. Уже сообщалось, что в Перми и Пермском крае в среднем они подорожают на 10,2%, а максимальный размер индексации составит 15,1%.

Так, в многоквартирных домах, которые оборудованы газовыми плитами, электроэнергия подорожала до 5,5 руб. за киловатт в час (+45 коп.). В домах, где установлены электроплиты, эта услуга обойдётся в 4,07 руб.

Также изменились тарифы на холодное водоснабжение. Кубометр воды в Перми подорожает на 5,45 руб. — до 41,45 руб. Теплоснабжение в большей части Перми подорожает на 267,76 руб. — до 2541,81 руб./Гкал.

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