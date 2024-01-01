За ТРК «СпешиLove» в Перми начинается освоение территории КРТ Соглашение о комплексном развитии данной территории было подписано ещё в 2022 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшее время начнётся освоение территории КРТ в Ленинском районе Перми. Об этом сообщили в минимущества региона.

В ведомстве напомнили, что на участке площадью 8,8 га планируется возведение жилого комплекса, состоящего из нескольких кварталов переменной этажности, а также объектов транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства. В зданиях должны быть предусмотрены помещения для досугового центра и поликлиники. Компания должна также построить и передать в муниципальную собственность детский сад на 312 мест с площадкой. Кроме того, с западной стороны будет обустроен парк для отдыха граждан. Данная территория представляет собой комплекс бывшей котельной и находится за ТРК «СпешиLove».

Соглашение о комплексном развитии данной территории, инициированное правообладателями по ул. Спешилова, было подписано в декабре 2022 года с компанией «Горизонт».

В марте 2023 года инвестиции застройщика в проект оценивались в 9 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.