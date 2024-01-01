С несанкционированных свалок Перми вывезли 3 тысячи тонн мусора Поделиться Твитнуть

С начала 2024 года в Перми ликвидировали 42 несанкционированные свалки. Общий объём вывезенных бесхозяйных отходов составил более 3 тыс. тонн, об этом сообщили в администрации города.

В частности, убраны свалки по ул. Карпинского, 120 и ул. Заливной, 26 в Индустриальном районе, а также в Кировском районе и городских лесах Лёвшинского, Мотовилихинского и Верхне-Курьинского участковых лесничеств.

В мэрии напомнили, что на 2024 год на ликвидацию свалок с 6,5 тыс. тонн отходов выделено 9,9 млн руб. В прошлом году было очищено 144 свалки, вывезено более 13 тыс. тонн отходов.

С 2023 года в Перми ликвидацией свалок занимается МБУ «Полигон».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2024 году в рамках нового федерального проекта «Развитие отечественных беспилотных систем» региональные власти закупят 18 беспилотных летательных аппаратов лёгкого типа. Их будут использовать для нужд лесничеств Пермского края. Кроме выявления очагов пожаров, БПЛА будут использоваться для обнаружения свалок ТБО.





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