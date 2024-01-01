Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников на 33,6 млн рублей Их будут использовать для охраны и защиты лесов Поделиться Твитнуть

Фото: министерство природных ресурсов Пермского края

В этом году в рамках нового федерального проекта «Развитие отечественных беспилотных систем» региональные власти закупят 18 беспилотных летательных аппаратов лёгкого типа. Их будут использовать для нужд лесничеств Пермского края. Об этом рассказали в региональном минприроды.

Прикамье оказалось в числе шести пилотных регионов и получило из федерального бюджета 33,6 млн руб.

Как пояснили в ведомстве, оборудование встанет на вооружение подведомственных учреждений (лесничеств) Пермского края.

По словам министра природных ресурсов Пермского края Дмитрия Белановича, применение беспилотных систем должно решить сразу несколько задач: повысить эффективность охраны и защиты лесов, сократить время обнаружения очага возгорания, снизить риски и опасность для жизни и здоровья пожарных при ликвидации пожаров.

«Мы видим потенциал использования беспилотников не только в лесном надзоре и охране лесов от пожаров. В дальнейшем мы видим расширение проекта по оснащению государственных органов БПЛА для осуществления геологического контроля, охраны объектов животного мира, проведения их учёта, повышения контроля сохранности природных территорий, сельскохозяйственного контроля и для выявления свалок ТБО», — рассказал Беланович.

В целом Министерство природных ресурсов России планирует закупить более 1,5 тыс. подобных беспилотников, которые будут использоваться для мониторинга окружающей среды.

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