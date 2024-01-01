Блогер-миллионер из Пермского края останется в СИЗО до 16 октября Аяз Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогера из Прикамья Аяза Шабутдинова до 16 октября, сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

«По решению Таганского районного суда удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении ареста Шабутдинова на дополнительный срок в два месяца, то есть до 16 октября 2024 года», – передали представители суда.

Защита не смогла убедить суд заменить меру пресечения на более мягкую.

Адвокат обвиняемого отметил, что из 50 тыс. участников курсов, организованных Шабутдиновым, лишь 92 высказали недовольство, что юрист счёл вполне приемлемой погрешностью для бизнес-деятельности.

Вместе с тем следователь сообщил о 22 новых эпизодах мошенничества, которые могут быть связаны с деятельностью блогера, однако они пока не приобщены к его уголовному делу.

Напомним, Аязу Шабутдинову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по 50 эпизодам.

Его задержали в Москве в ноябре прошлого года. Следствие считает, что мужчина «создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам». Вину он не признал.

В 2012 году Аяз основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр» в Москве. По информации на сайте школы, там проходят различные курсы и марафоны, которые могут помочь предпринимателям «найти партнёров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход». Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером».

По итогам 2022 года он вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России.

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