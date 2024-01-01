Муниципальное предприятие по похоронным услугам в Перми возглавил Валерий Шеин Ранее он работал в системе МВД Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермские власти сменили директора МУП «Ритуальные услуги»: вместо Михаила Калинина, руководившего предприятием с 2022 года, его возглавил Валерий Шеин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации.

По сведениям издания, ранее Валерий Шеин работал в краевом главке МВД.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в начале августа глава Перми Эдуард Соснин поставил перед руководством МУП несколько задач. Одна из них касается разработки стратегии цифровизации кладбищ, внедрения электронного учёта работы погостов и предоставления муниципальных ритуальных услуг в цифровом формате. Также предприятию поручено заняться работкой проекта нового зала для прощальных церемоний. На данный момент в городе есть лишь муниципальный зал на ул. Старцева, но он не справляется с большими мероприятиями, потому что его вместимость ограничена 80 посетителями.

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