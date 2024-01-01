В Перми власти намерены построить новый зал для прощальных церемоний Существующее помещение на Старцева не справляется с задачей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что власти начали работать над проектом нового зала для прощальных церемоний. На данный момент в городе есть лишь муниципальный зал на улице Старцева. Однако он не справляется с большими мероприятиями, потому что его вместимость ограничена 80 посетителями.

Разработать проект нового прощального здания мэр поручил муниципальному предприятию «Ритуальные услуги», с руководством которого он встретился накануне.

Планируется, что объект построят в составе первой очереди крематория. Ранее власти озвучивали планы по возведению крематория в 2025 году. Работы будет выполнять региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО».

Напомним, накануне стало известно, что городские власти намерены разработать стратегию цифровизации кладбищ Перми. Такое решение было принято после встречи с руководством муниципального предприятия «Ритуальные услуги».

По мнению мэра, цифровизация позволит семьям покойных получать актуальную информацию о состоянии конкретного захоронения, а поиски мест захоронения станут проще благодаря возможности поиска по фамилии, имени и другим данным.

На следующем этапе планируется внедрение электронного учёта работы кладбищ и предоставление муниципальных ритуальных услуг в цифровом формате.

Руководство «Ритуальных услуг» должно проанализировать возможность комплексного благоустройства прилегающей к кладбищам территории, установки контейнеров для мусора, размещения указателей кварталов и реконструкции административных зданий.

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