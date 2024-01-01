Зарина Ситдикова Подозреваемая в коррупции глава управления капстроительства Перми обжалует арест Ирину Чиркову суд ранее отправили в СИЗО до 7 октября Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Защита начальницы Управления капительного строительства администрации Перми Ирины Чирковой подала апелляцию на решение суда об аресте чиновницы. Об этом со ссылкой на её адвоката сообщает Properm.ru.

По информации издания, сторона защиты считает, что следствие нарушило сроки задержания Ирины Чирковой — она была арестована 8 августа, а меру пресечения ей избрали 10 августа. Адвокат также считает содержание под стражей в период следствия неоправданно строгим решением.

Ожидается, что апелляционная жалоба будет рассмотрена 13 августа.

Как сообщал «Новый компаньон», Ирину Чиркову задержали по подозрению в получении взятки в 2022 году в размере 5,5 млн руб. от директора ООО «Строительно-монтажный трест №6» Сергея Микова. Предприниматель рассчитывал на общее покровительство при приёмке незавершённых работ на социально значимых объектах Перми.

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю были возбуждены дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

После задержания Ирины Чирковой был также арестован Сергей Миков. Он отправлен в СИЗО до 8 октября.

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