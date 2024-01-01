Из-за сильных дождей в Пермском крае резко поднимется уровень воды в реках Объявлено штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, активная циклоническая деятельность во вторник. 13 августа, может привести к локальным опасным явлениям в южных и центральных районах Прикамья, а 14 августа стать причиной очень сильных дождей (30-50 мм/12 ч) и сильных ливней (25-30 мм/1 ч) в восточных районах края.

В связи с этим, с 13 по 17 августа в реках Пермского края, в том числе в малых реках, возможны интенсивные подъёмы уровней воды. Речь идёт о Вишере, Яйве, Косьве, Чусовой. Вероятны не только резкие подъемы уровней воды, но и формирование дождевых паводков, увеличение притока в пруды и водохранилища, в том числе в Широковское водохранилище на Косьве и водохранилище Яйвинской ГРЭС на Яйве.

Ранее «Новый компаньон» писал, что, по прогнозам синоптиков, 13 августа в центральных районах края выпадет до 20-35 мм осадков, а в отдельных районах — почти половина месячной нормы. В Перми ночью прогнозируется сильный дождь, а днём — умеренный.

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