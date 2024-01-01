На этой неделе в Прикамье ожидается похолодание и дожди Местами возможны грозы Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

С 12 июня в Пермском крае после относительно теплой погоды синоптики прогнозируют похолодание и дожди. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Температура воздуха днём в понедельник составит +16...+18 градусов, а ночью опустится до +10. Также возобновятся небольшие и умеренные дожди. Улучшение погоды ожидается лишь в конце недели.

В понедельник, 12 августа, в регионе ожидаются дожди, а на юге возможны грозы и ливни. В краевой столице дождь пройдёт вечером. Температура воздуха составит +16…+21 градусов, в Перми будет не выше +17 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в отдельных районах Прикамья в связи с неблагоприятными погодными условиями жителям необходимо соблюдать осторожность. Нельзя подходить близко к линиям электропередачи, слабо укрепленным конструкциям, воздержаться от парковки автотранспорта рядом с ними.

На следующий день, во вторник, в центральных районах края выпадет до 20-35 мм осадков, а в отдельных районах — почти половина месячной нормы. В Перми ночью прогнозируется сильный дождь, а днём — умеренный.

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