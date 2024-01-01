Кафе на пляже Перми признали незаконной постройкой Принято решение о его демонтаже Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Администрацией Ленинского района Перми подписано распоряжение о принудительном демонтаже незаконно размещённого движимого объекта — летнего кафе по адресу ул. 2-я Камская, 31. Это район городского пляжа у Коммунального моста.

Предписано МКУ «Содержание муниципального имущества» организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объекта к месту временного хранения на ул. Волочаевскую, 32.

Ранее сообщалось, что в июле силами МКУ в Перми было снесено 11 нелегально установленных торговых объектов, включая автостоянку, автолавку, торговые павильоны, лотки, рекламные конструкции. А в мае в Перми было принудительно демонтировано 32 незаконно установленных торговых объекта, включая девать автостоянок, более 20 торговых точек и др.

В департаменте имущественных отношений администрации Перми подчеркнули, что городские власти продолжают активную работу по выявлению и удалению самовольно установленных сооружений. Сотрудники районных администраций регулярно проводят плановые проверки и учитывают жалобы горожан.

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