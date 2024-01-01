В Перми за июль власти демонтировали 11 незаконных НТО Были снесены лотки, павильоны и автостоянка Поделиться Твитнуть

В департаменте имущественных отношений администрации Перми проинформировали о том, что в июле силами МКУ «Содержание муниципального имущества» было снесено 11 нелегально установленных торговых объектов.

В частности, в Свердловском районе убрали автостоянку открытого типа, автолавку, три торговых павильона и один лоток. В Кировском районе ликвидировали один лоток, а в Дзержинском районе снесли три палатки и рекламную конструкцию.

В ведомстве подчеркнули, что городские власти продолжают активную работу по выявлению и удалению самовольно установленных сооружений. Сотрудники районных администраций регулярно проводят плановые проверки и учитывают жалобы горожан.

Ранее сообщалось, что в мае силами МКУ в Перми было принудительно демонтировано 32 незаконно установленных торговых объекта, 9 автостоянок, более 20 торговых точек и др.

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