Алёна Бронникова В мае с улиц Перми убрали более 30 незаконных объектов Среди них девять демонтированных автостоянок Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В течение мая силами МКУ «Содержание муниципального имущества» в Перми было принудительно демонтировано 32 незаконно установленных торговых объекта. Об этом сообщает департамент имущественных отношений администрации города.

В целом было снесено девять автостоянок, более 20 торговых точек и другие объекты. В Индустриальном районе демонтировали 16 павильонов, два киоска и две автостоянки, в Дзержинском – автостоянку открытого типа и рекламную конструкцию, в Мотовилихе - павильон и три автостоянки, в Орджоникидзевском – лоток, а в Свердловском районе снесли две палатки и три автостоянки.

Как отметили в мэрии, власти Перми ведут системную работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных объектов. На территории районов сотрудники администраций организуют плановые рейды.

На прошлой неделе глава администрации Свердловского района Александр Филиппов подписал распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленных движимых объектов и утвердил перечень подлежащих сносу НТО. В него вошли 20 павильонов и четыре киоска по ул. Гусарова, 5а. Работы были запланированы на 3 июня.

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