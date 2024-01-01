Снос 24 НТО на улице Гусарова в Перми начнётся 3 июня Распоряжение о демонтаже павильонов подписал глава администрации Свердловского района Поделиться Твитнуть

Глава администрации Свердловского района Перми Александр Филиппов подписал распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов и утвердил перечень подлежащих сносу НТО. В него вошли 20 павильонов и четыре киоска по одному и тому же адресу: Пермь, ул. Гусарова, 5а.

Работы по сносу планируется начать в понедельник, 3 июня, с 9:00. Демонтируемые объекты вывезут на временное хранение по адресу ул. Волочаевская, 32. Затем владельцам НТО, которые не убрали павильоны добровольно, предъявят счёт.

Ранее городские власти сообщали, что на мини-рынке «Нагорный» (Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 19а) в мае были принудительно снесены 23 киоска. МКУ «Содержание муниципального имущества» выставило владельцам счёт на 900 тыс. руб. На месте павильонов в Индустриальном районе хотят построить детский центр.

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