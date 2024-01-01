На мини-рынке «Нагорный» в Перми снесли 23 киоска На их месте хотят построить детский центр Поделиться Твитнуть

На мини-рынке «Нагорный» (Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 19а) завершены работы по демонтажу 23 павильонов и киосков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В апреле власти признали НТО незаконными, на объектах были размещены объявления с требованием добровольно освободить землю в отведённый срок. В мае МКУ «Содержание муниципального имущества» снесло киоски принудительно и выставило владельцам счёт на 900 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти выделили два земельных участка на территории бывшего мини-рынка «Нагорный» под строительство детского развлекательного центра. Их общая площадь составила 10 587 кв. м.

Проект АО СЗ «Пермглавснаб» по строительству детского центра в 2022 году получил статус приоритетного. Завершение работ намечено на 2025 год. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млн руб.

На участке построят двухэтажное здание общей площадью почти 4 тыс. кв. м. Рядом предусмотрена организация кафе и парковок для автомобилей. Центр станет первым в городе тематическим парком развлечений по мотивам известных русских сказок и мультфильмов.

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