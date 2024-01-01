Крупный торговый центр в Перми ограничил часы работы подземной парковки Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В ТРЦ «Планета» (Пермь, ш. Космонавтов, 162б) сообщили, что с 12 по 14 августа на подземной парковке торгово-равлекательного центра будет проводиться техническое обслуживание. В связи с этим в ближайшие три дня въезд на парковку будет разрешён до 19.00, а выехать автомобилисты смогут до 23:00. Позднее и до 10.00 выезд автомобиля будет невозможен.

В ТРЦ напомнили, что свои автомобили посетители могут оставить на уличной парковке, где доступно 2,5 тыс. мест. «Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в центре.

С 10 часов 15 августа платная подземная парковка возобновит работу в стандартном режиме.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в субботу, 10 августа, возле пермского ТРЦ «Планета» открылись новые спортивные площадки: волейбольная и баскетбольная. На событии присутствовали баскетболисты клуба «Парма» и волейболисты клуба «Кама».





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