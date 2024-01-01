У пермского ТРЦ «Планета» 10 августа откроются спортплощадки Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В субботу, 10 августа, возле пермского торгово-развлекательного центра «Планета» (Пермь, ш. Космонавтов, 162б) состоится открытие новых спортивных площадок: волейбольной и баскетбольной. Мероприятие начнётся в 13:00. Об этом сообщили в пресс-слукжбе ТРЦ.

На событии ожидается присутствие баскетболистов клуба «Парма» и волейболистов клуба «Кама». Вместе с командой школы волейбола PLAYMAKER и участниками трюкового шоу спортсмены проведут мастер-классы по баскетболу и волейболу для всех желающих. Каждый, кто примет участие в мастер-классах, получит шанс выиграть призы от ТРЦ «Планета» и его партнёров.

Также гости смогут посмотреть на фристайл, трюковое шоу, интерактивные выступления и танцевальный номер от команды волейбольной школы PLAYMAKER.

Спортивные площадки находятся за автобусной парковкой, рядом со входом №3.

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