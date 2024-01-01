На пожаре в Чусовом травмирован местный житель Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Около 4 часов утра 10 августа в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре на ул. Пермской в городе Чусовом.

На тушение огня выехали 19 человек личного состава на пяти спецмашинах от МЧС России.

По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что горят надворные постройки и кровля дачного дома. Предварительно, площадь пожара составила 84 кв. м.

Погибших на пожаре нет, но один человек (мужчина) травмирован.

О локализации пожара огнеборцы отчитались в 3 часа 49 минут, о ликвидации — в 3 часа 58 минут.

О причинах возгорания не сообщается. По факту пожара в настоящее время проводится проверка.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что 8 августа на ул. Юбилейной в с. Фролы под Пермью вспыхнула автозаправочная станция. Персонал и посетители АЗС успели эвакуироваться до приезда пожарных, поэтому пострадавших нет. К моменту прибытия первого подразделения огонь охватил автозаправочные колонки и навесы над ними. Предварительно, площадь пожара составила 60 кв. м. Его тушили в течение часа.

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