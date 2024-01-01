Зарина Ситдикова На заправочной станции под Пермью произошёл пожар В результате происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

На ул. Юбилейной в с. Фролы вспыхнула автозаправочная станция. Персонал и посетители АЗС успели эвакуироваться до приезда пожарных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 8 августа в 18:05. На место выехали восемь единиц техники. К моменту прибытия первого подразделения огонь охватил автозаправочные колонки и навесы над ними. Предварительно, площадь пожара составила 60 кв. м.

Ликвидацией пожара занимались 28 огнеборцев. В 18:49 он был полностью потушен. В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводят проверочные мероприятия и устанавливают причины пожара.

По информации пользователей социальных сетей, которые стали очевидцами происшествия, огонь вспыхнул на АЗС «Экоил».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.