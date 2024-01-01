Изменения в движение шести автобусных маршрутов в Перми продлены Поделиться Твитнуть

Схема - дептранс Перми

В связи с продлением работ на коммунальных сетях на перекрёстке улиц Солдатова и Яблочкова в Перми (они должны были завершиться сегодня утром) автобусы №8, 45, 56, 62, 71 и 4т продолжат двигаться по изменённым маршрутам. Об этом сообщили в дептрансе Перми.

В частности, для автобусов №8, 45, 56, 62 и 4т при следовании в сторону Крохалева временной конечной остановкой по-прежнему будет «Ул. Муромская».

А автобусы маршрута №71 продолжат движение в объезд по ул. Яблочкова вместо ул. Солдатова.

О возобновлении движения по обычным маршрутам в департаменте дорог и транспорта обещают сообщить дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что автобусы №33 с 12 августа будут следовать по изменённому маршруту. От остановки «ТЦ «Спешилов» до остановки «Город Сердца» транспорт теперь будет двигаться по ул. Маршала Жукова вместо ул. Короленко. Кроме того, маршрут укорачивается до м/р Костарево, что увеличит количество рейсов в течение дня.

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