С 12 августа автобусы №33 в Перми будут ходить по изменённому маршруту Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В пресс-службе департамента транспорта администрации Перми сообщили, что автобусы на маршруте №33 с 12 августа будут следовать по изменённому пути.

От остановки «ТЦ «Спешилов» до остановки «Город Сердца» транспорт теперь будет двигаться по ул. Маршала Жукова вместо ул. Короленко. Это изменение позволит добавить две новые остановки — «Улица Шевченко» и «Улица Лермонтова».

Кроме того, из-за низкой загруженности маршрута на участке от площади Восстания до «Микрорайона Костарёво» автобусы теперь будут следовать по маршруту «Город Сердца — Микрорайон Костарево», что увеличит количество рейсов в течение дня. Для проезда по улицам Лифанова, Кунгурской, Национальной и Артёма пассажиры могут воспользоваться автобусами №69 и №70.

Актуальную информацию о расписании и маршрутах общественного транспорта можно узнать на сайте МКУ «Гортранс», а также в группе «Пермский транспорт» в «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

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