В начале августа в Перми изменится движение шести автобусных маршрутов
На коммунальных сетях в Свердловском районе будет ремонт
С 00:00 3 августа до 5:00 10 августа в Свердловском районе Перми в связи с работами на коммунальных сетях на перекрёстке улиц Солдатова и Яблочкова изменится движение маршрутов №8, 45, 56, 62, 71 и 4т. Об этом сообщили в дептрансе Перми.
В частности, для автобусов №8, 45, 56, 62 и 4т при следовании в сторону Крохалева временной конечной остановкой станет «Ул. Муромская».
Автобусы маршрута №71 пустят в объезд по ул. Яблочкова вместо ул. Солдатова.
До перекрытия дороги автобусы курсируют по обычным маршрутам. Об изменениях в городском департаменте транспорта обещали сообщить дополнительно.
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