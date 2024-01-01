В начале августа в Перми изменится движение шести автобусных маршрутов На коммунальных сетях в Свердловском районе будет ремонт Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

С 00:00 3 августа до 5:00 10 августа в Свердловском районе Перми в связи с работами на коммунальных сетях на перекрёстке улиц Солдатова и Яблочкова изменится движение маршрутов №8, 45, 56, 62, 71 и 4т. Об этом сообщили в дептрансе Перми.

В частности, для автобусов №8, 45, 56, 62 и 4т при следовании в сторону Крохалева временной конечной остановкой станет «Ул. Муромская».

Схема - дептранс Перми

Автобусы маршрута №71 пустят в объезд по ул. Яблочкова вместо ул. Солдатова.

До перекрытия дороги автобусы курсируют по обычным маршрутам. Об изменениях в городском департаменте транспорта обещали сообщить дополнительно.

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