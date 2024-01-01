Расстрел инспектором ГАИ автомобиля в Прикамье признали законным Пять пуль попали в девушку на пассажирском сидении Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Инспектор ДПС, открывший огонь из автоматического оружия во время погони за легковым автомобилем с пассажирами, действовал в рамках закона, как сообщили представители прокуратуры.

«В действиях инспектора ГАИ нет состава преступления, — рассказали изданию 59.ru в надзорном органе. — Каких-либо умышленных действий, направленных на причинение водителю и пассажирам легкового автомобиля вреда здоровью, инспектор не совершал. Использование табельного оружия соответствовало обстановке».

Напомним, инцидент произошёл вечером 19 февраля недалеко от деревни Петушки, когда водитель автомобиля ВАЗ-21099, не имевший номерных знаков, проигнорировал требование полиции остановиться. В ходе погони один из сотрудников правоохранительных органов воспользовался служебным автоматом АКС-74, произведя 30 выстрелов по автомобилю. 21-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и без прав, не пострадал. Однако двое его пассажиров — 18-летняя девушка и 22-летний юноша — получили огнестрельные ранения. Девушку поразили в спину дважды, в ногу тоже дважды и один раз в живот. У юноши пуля задела пятку левой ноги.

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