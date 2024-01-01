Автомобилистам Перми напомнили о закрытии движения по улице Яблочкова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 00:00 11 августа по 00:00 19 августа будет временно прекращено движение всех видов транспорта по ул. Яблочкова от ул. Солдатова до ул. Вижайской. Об этом напомнили в министерстве транспорта Прикамья. О планах закрыть движение на этом участке впервые стало известно три недели назад.

В ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края уточнили, что ограничения вводятся для проведения монтажных работ по техническому перевооружению тепловой сети.

Зато должно открыться движение по ул. Солдатова от ул. Яблочкова до ул. Уфимской. По информации минтранса, аналогичные работы на участке завершаются в воскресенье, 11 августа.

Ранее в министерстве также сообщали, что до 23 часов 25 августа в Перми временно ограничивается движение всех видов транспортных средств на перекрёстке ул. Газеты «Звезда» и ул. Полины Осипенко в направлении ул. Белинского. Там продолжаются работы по техническому перевооружению тепловой сети на ул. Газеты «Звезда» (от ул. Белинского до ул. Полины Осипенко).

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