Олег Антонов Глава Управления по борьбе с коррупцией в Прикамье избавился от приставки «и.о.» Поделиться Твитнуть

Фото: «Мой город — Пермь»

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Пермскому краю возглавил полковник полиции Игорь Марьин. Ранее он руководил ведомством будучи исполняющим обязанности. Информация обновилась на сайте ведомства.

Врио руководителя Управления Игорь Марьин стал после того, как в конце июня прежний начальник подразделения ведомства полковник Роман Тимофеев вышел на пенсию. Марьин был его заместителем.

Основными задачами УЭБиПК ГУ МВД являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в коммерческих и иных организациях, в том числе недружественного поглощения предприятия, банкротства, инвестирования; в кредитно-финансовой сфере, в том числе в сфере страхования и вспомогательной деятельности в сфере финансового посредничества и страхования; изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг; в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, производства нефтепродуктов, химического производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды; в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе контрабанды, и др.

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