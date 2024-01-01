В Перми врио начальника УЭБ МВД по региону назначили Игоря Марьина Его предшественник ушёл на пенсию Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

Временно исполняющим обязанности руководителя управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю стал полковник полиции Игорь Марьин. Информация о новом служебном положении Марьина опубликована на сайте МВД по региону.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в ближайшее время он может стать полноценным руководителем управления. Начальником этого подразделения ведомства был полковник Роман Тимофеев, но в конце июня он вышел на пенсию. Марьин был его заместителем.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 6 июня бывший начальник отдела полиции Ленинского района Перми Константин Кузьменко занял пост заместителя начальника департамента общественной безопасности администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.