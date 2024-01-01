В Перми врио начальника УЭБ МВД по региону назначили Игоря Марьина
Его предшественник ушёл на пенсию
Временно исполняющим обязанности руководителя управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю стал полковник полиции Игорь Марьин. Информация о новом служебном положении Марьина опубликована на сайте МВД по региону.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в ближайшее время он может стать полноценным руководителем управления. Начальником этого подразделения ведомства был полковник Роман Тимофеев, но в конце июня он вышел на пенсию. Марьин был его заместителем.
Ранее «Новый компаньон» писал, что 6 июня бывший начальник отдела полиции Ленинского района Перми Константин Кузьменко занял пост заместителя начальника департамента общественной безопасности администрации Перми.
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