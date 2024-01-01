Олег Антонов На продавца конфет с червями в Прикамье возбудят дело Поделиться Твитнуть

фото: Подслушано Горнозаводск

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе мониторинга СМИ 7 августа обнаружили в Интернете жалобы на продажу в магазине «Монетка» конфет «Батончик №1 Рот Фронт» с червями. Торговая точка находится в Горнозаводске по ул. Гипроцемента, 36а.

Санитарные врачи вместе с прокуратурой тут же организовали внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Элемент-трейд» (сеть магазинов «Монетка»).

«Факт реализации конфет с «червями», предположительно личинками пищевой моли, подтвердился. Продукция снята с реализации. В отношении юридического лица будет возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, добавив, что ситуация находится на контроле Управления.

Ранее сообщалось, что в столовой №3 в Губахе, в которой произошло массовое заражение сальмонеллёзом работников крупного предприятия, сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений, которые могли привести к заражению посетителей кишечной бактерией.

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