Из-за массового заражения сальмонеллёзом в Пермском крае закрыли столовую Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы приостановили работу столовой №3 в Губахе, в которой произошло массовое заражение сальмонеллёзом работников крупного предприятия. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

В ведомстве не уточнили, когда произошло отравление людей. Известно лишь, что после случившегося в столовую нагрянули сотрудники Роспотребнадзора и выявили ряд нарушений, которые могли привести к заражению посетителей кишечной бактерией рода сальмонеллы.

В частности, пищевая продукция не маркировалась должным образом, на территории столовой были обнаружены насекомые, у сотрудников не было надлежащих медицинских документов и пр.

Губахинский городской суд признал руководство ООО «Прогресс-Сервис» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». В качестве наказания столовую закрыли на 30 суток.

В настоящее время двери точки общепита опечатаны, а руководителям разъяснили, что в случае вскрытия помещения они будут привлечены к административной ответственности.





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