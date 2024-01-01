Сотрудник Пермского филиала Волжского университета водного транспорта попался на взятке Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностного лица Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Именно этот надзорный орган в ходе проверки уличил сотрудника вуза (его должность и персональные данные не раскрываются) в получении взятки за изготовление фиктивных документов о повышении квалификации по трём программам дополнительного образования в пользу гражданина, занимающего должность капитана теплохода, и передал материалы следователям.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ход и результаты его расследования находятся на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Перми по требованию транспортного прокурора приведены в нормативное состояние причалы для судов у Речного вокзала в Ленинском районе и в Закамске.

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