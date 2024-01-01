Зарина Ситдикова По требованию транспортного прокурора в Перми приведены в порядок причалы После устранения нарушений пристани стали безопаснее и удобнее для пассажиров Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Перми по требованию транспортного прокурора приведены в нормативное состояние причалы для судов у Речного вокзала и в Закамске. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, с жалобами на необорудованные пристани в надзорный орган обратились жители в ходе открытого приёма граждан. После получения обращений прокуратура организовала проверку. В результате выяснилось, что на берегу у Речного вокзала и в Кировском районе Перми отсутствуют устройства для крепления сеток безопасности, предназначенных для передвижения пассажиров по трапу, а также модульные причалы для посадки людей на судно.

Помимо этого, было обнаружено, что пристани не обеспечены доступом для инвалидов.

По итогам проверки транспортным прокурором директору организации, занимающейся содержанием причалов, было внесено представление. В отношении АО «Пермская пригородная компания» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ.

Как отмечают в Уральской транспортной прокуратуре, сейчас выявленные нарушения устранены. На объектах ведётся создание инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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