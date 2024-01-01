И.о. начальника УКСа Перми назначили Оксану Попову Руководителя управления следователи задержали по подозрению во взятке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мэрии Перми прокомментировали сегодняшнее задержание начальника Управления капитального строительства городской администрации. В пресс-службе муниципалитета заявили, что «руководству города известно о следственных действиях» в отношении Ирины Чирковой.

Сейчас мэрия оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов. В то же время управление капстроительства «выполняет свои функции в штатном режиме», а в качестве и.о. начальника назначили Оксану Попову, которая до этого была заместителем Чирковой.

Напомним, сегодня следователи задержали в Перми директора ООО «Трест №6» Сергея Микова. По версии СКР, в 2022 году бизнесмен пытался передать крупную взятку чиновнице в размере не менее 5 млн руб.

В следственном отделе по Дзержинскому району возбуждены уголовные дела по статьям: получение должностным лицом взятки в особо крупном размере и дача взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.