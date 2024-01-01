Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся раньше И завершатся до конца года Поделиться Твитнуть

ТАСС

Авиакомпания Ikar уточнила расписание возобновлённой субсидированной программы из Перми в Калининград. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу партнёрской авиакомпании Nordwind Airlines, ближайший субсидированный рейс состоится 2 октября, и продлится субсидированная программа до 31 декабря текущего года.

По данным авиаперевозчика, полёты будут осуществляться два раза в неделю на самолётах Embraer 190. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в расписании международного аэропорта Большое Савино с 29 октября поставлены рейсы авиакомпании Ikar по маршруту Пермь—Калининград, и лётная программа рассчитана до 28 марта 2025 года. Эти данные до сих пор размещены на сайте авиапредприятия.

Напомним, субсидированные рейсы до Калининграда Ikar осуществлял до мая. На летний период были введены прямые чартерные рейсы по маршруту Пермь—Калининград авиакомпании Nordwind Airlines.

«Летом спрос на билеты в Калининград довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — пояснили тогда в минтрансе, отметив, что осенью субсидированные рейсы возобновятся, как только покупаемость билетов на это направление начнёт снижаться.

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