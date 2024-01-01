Субсидированные рейсы между Пермью и Калининградом возобновятся в октябре Лётная программа рассчитана до конца марта Поделиться Твитнуть

ТАСС

Авиакомпания Ikar возобновит программу субсидированных рейсов между Пермью и Калининградом в октябре. Согласно информации из расписания международного аэропорта Большое Савино, первый рейс состоится 29 числа.

По данным пермского аэропорта, лётная программа рассчитана до 28 марта 2025 года. Рейсы будут выполняться на самолётах Boeing-737 по вторникам и пятницам с прилётом в Пермь в 6 часов 35 минут и вылетом в Калининград в 7 часов 55 минут, продолжительность полёта составит 3 часа 30 минут.

Напомним, субсидированные рейсы до Калининграда Ikar осуществлял до мая. На летний период были введены прямые рейсы по маршруту Пермь—Калининград авиакомпании Nordwind Airlines.

«Летом спрос на билеты в Калининград довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — пояснили тогда в минтрансе, отметив, что осенью субсидированные рейсы возобновятся, как только покупаемость билетов на это направление начнёт снижаться.

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