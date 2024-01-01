Авиакомпания «Икар» отказалась от субсидированных рейсов по маршруту Пермь—Калининград Причина — высокий спрос летом Поделиться Твитнуть

ТАСС

Российский авиаперевозчик «Икар» прекратил субсидированную программу полётов из пермского аэропорта Большое Савино в Калининград. Планируется, что ближайшее время авиаперевозки в чартерном формате будет осуществлять Nordwind Airlines. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как пояснили изданию в краевом минтрансе, на летний период запланирована только полётная программа авиакомпании Nordwind.

«Летом спрос на билеты в Калининград довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — подчеркнули в минтрансе, отметив, что с началом осени субсидированные рейсы возобновятся, так как покупаемость билетов на это направление начнёт снижаться.

Напомним, со 2 мая авиаперевозчик Nordwind запустил рейсы из Перми в Калининград и обратно на самолётах Boeing-737. Перелёты осуществляются дважды в неделю по понедельникам и четвергам до 30 сентября. Согласно данным сервиса Tourvisor, рейсы чартерные, и их организует туроператор Pegas.

До конца апреля и с 1 октября субсидируемое минтрансом региона направление Пермь—Калининград—Пермь обслуживает авиакомпания «Икар» на самолётах Embraer, с вылетами по вторникам и пятницам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.