Авиакомпания «Икар» отказалась от субсидированных рейсов по маршруту Пермь—Калининград
Причина — высокий спрос летом
Российский авиаперевозчик «Икар» прекратил субсидированную программу полётов из пермского аэропорта Большое Савино в Калининград. Планируется, что ближайшее время авиаперевозки в чартерном формате будет осуществлять Nordwind Airlines. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Как пояснили изданию в краевом минтрансе, на летний период запланирована только полётная программа авиакомпании Nordwind.
«Летом спрос на билеты в Калининград довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — подчеркнули в минтрансе, отметив, что с началом осени субсидированные рейсы возобновятся, так как покупаемость билетов на это направление начнёт снижаться.
Напомним, со 2 мая авиаперевозчик Nordwind запустил рейсы из Перми в Калининград и обратно на самолётах Boeing-737. Перелёты осуществляются дважды в неделю по понедельникам и четвергам до 30 сентября. Согласно данным сервиса Tourvisor, рейсы чартерные, и их организует туроператор Pegas.
До конца апреля и с 1 октября субсидируемое минтрансом региона направление Пермь—Калининград—Пермь обслуживает авиакомпания «Икар» на самолётах Embraer, с вылетами по вторникам и пятницам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.