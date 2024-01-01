В Перми волонтёры и полиция ищут 17-летнего Александра Баландина Он вышел из общежития полторы недели назад и пропал Поделиться Твитнуть

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой ВК

Волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 17-летнего юноши Александра Баландина, который в конце июля исчез и не выходит на связь. Об этом сообщается на официальной странице поискового отряда в соцсетях.

Как рассказали волонтёры, Александр пропал 28 июля в Свердловском районе Перми. В тот день он вышел из общежития на ул. Рабоче-Крестьянской, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

По данным поисковиков, в момент пропажи на нём была чёрная толстовка с капюшоном, чёрные брюки с белым лампасом и чёрные кроссовки.

Его рост — 160-165 см, среднее телосложение. Волосы светлые и волнистые.

Волонтёры просят всех, кому что-либо известно о молодом человеке, сообщить по тел.: 112 или 204-49-04.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня в Кудымкаре пропал без вести 20-летний Владислав Мизёв. За два месяца до этого его жестоко избил знакомый, а 3 июня молодой человек исчез при невыясненных обстоятельствах. Он отправился в Кудымкар, чтобы уладить конфликт со своим знакомым, который избил его в апреле, а после этого пропал.

Этой ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и поручил местным следователям подготовить доклад.

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