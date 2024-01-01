Глава СК взял на контроль уголовное дело по факту исчезновения 20-го жителя Прикамья Молодой человек пропал после того, как поехал в Кудымкар уладить спор Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждёт доклад по уголовному делу по факту безвестного исчезновения 20-летнего Владислава Мизёва в Пермском крае. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня в Кудымкаре пропал без вести 20-летний Владислав Мизёв. За два месяца до этого его жестоко избил знакомый, а 3 июня молодой человек исчез при невыясненных обстоятельствах. Он отправился в Кудымкар, чтобы уладить конфликт со своим знакомым, который избил его в апреле, а после этого пропал.

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.