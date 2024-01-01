Глава Пермской митрополии проинспектировал работы в Спасо-Преображенском соборе После демонтажа внутри здания начнётся реконструкция и восстановление исторического вида интерьера Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской епархии

Сегодня, 7 августа, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в рамках рабочего выезда посетил Спасо-Преображенский собор в Перми, где посмотрел, как идут демонтажные работы в здании собора. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской епархии.

Глава Пермской митрополии осмотрел ход проведения демонтажных работ в здании собора.

Сейчас в центральном приделе демонтированы межзаловые перегородки, которые были установлены в 20-е годы прошлого века, местами снят верхний слой краски. После этого на стенах были обнаружены фрагменты исторической росписи.

Фото: пресс-служба Пермской епархии

После демонтажных работ начнётся подготовка к реконструкции и восстановлению исторического вида интерьера соборного храма.

Напомним, в мае митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий вместе с краевыми чиновниками принял участие в выездном совещании, посвящённом реставрационным работам в здании Спасо-Преображенского собора Перми. Участники выездного совещания посмотрели, как выполняются демонтажные работы, и обсудили подготовку защиты проекта ремонтно-восстановительных работ в здании собора.

В РПЦ тогда выражали надежду, что проект реконструкции будет готов в сентябре-октябре этого года, а летом пройдёт госэкспертизу. После этих процедур станут известны расходы на реконструкцию. Подготовкой проекта занимается ООО «Вайт Хилл».

С 1932 года в здании собора размещалась Пермская государственная художественная галерея. Официально Спасо-Преображенский собор возвратили Русской православной церкви в 2011 году. Фактически художественная галерея покинула помещение собора в декабре 2023 года, после завершения перевозки 31,6 тыс. экспонатов во временное фондохранилище по ул. Окулова, 75. Тогда же состоялся акт передачи ключей от собора руководству Пермской епархии.

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