При столкновении двух большегрузов в Прикамье погиб человек Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В Пермском крае произошла авария с участием двух большегрузов, в результате которой погиб человек. ДТП случилось 6 августа в Большесосновском округе примерно в 15:30, сообщили в ГИБДД Прикамья.

По предварительной информации, по трассе Большая Соснова—Частые двигался грузовой автомобиль «ФАВ», за рулем которого находился мужчина 1966 г.р. На 23 км дороги он потерял управление и столкнулся с движущимся навстречу «КамАЗом», водителем которого был мужчина 1969 г.р. В результате столкновения «ФАВ» выехал с дороги и перевернулся.

К сожалению, водитель грузовика «ФАВ» скончался на месте до прибытия медицинских работников. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

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