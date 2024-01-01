В ДТП под Пермью погибла хозяйка кинологического питомника Ирина Кузьминых В её «Ниву Шевроле» врезалась «ГАЗель», выехавшая на встречную полосу Поделиться Твитнуть

фото из личного архива

В минувшее воскресенье на Гамовском тракте произошло резонансное ДТП, в котором погибла женщина, а ещё троих человек госпитализировали с различными травмами. Как выяснилось, погибшей оказалась Ирина Кузьминых, которую в Перми и за её пределами хорошо знали собаководы. Женщина много лет содержала кинологический питомник и занималась разведением породистых животных. Ирина погибла в день, когда ей исполнилось 58 лет. Об этом сообщил perm.aif.ru.

Смертельная авария случилась в ночь на 4 августа. Как писал «Новый компаньон», на Гамовском тракте неподалёку от Перми по дороге двигалась «ГАЗель», за рулём которой был мужчина 1993 г.р. В районе дома №84з по ул. Промышленной водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива». За рулём этой машины была как раз Ирина Кузьминых. После удара «ГАЗель» отнесло на автомобиль «Лада Веста». В результате аварии Ирина скончалась на месте ещё до прибытия скорой помощи, а водители «ГАЗели» и «Лады», а также пассажир «ГАЗели» получили травмы. Их отвезли в больницу.

По словам сестры погибшей, среди пермских заводчиков собак Ирина Кузьминых была известна, поскольку в её питомнике было много животных самых разных пород, в том числе экзотических. Она также помогала людям, давала им работу и помогала социализироваться.

У Ирины остался взрослый сын. В данный момент он решает вопросы, связанные с будущим питомника и оставшегося хозяйства.

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