В массовом ДТП под Пермью погибла женщина и ранены трое мужчин Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В ночь с 3 на 4 августа на Гамовском тракте неподалёку от Перми произошло серьёзное ДТП, в результате которого один человек оказался смертельно травмирован, а трое других получили ранения. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Согласно информации от инспекторов, примерно в 00:25 со стороны села Гамово по дороге двигалась «ГАЗель», управляемая мужчиной 1993 г.р. Предварительные данные указывают на то, что в районе дома №84з на ул. Промышленной водитель выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением женщины 1966 г. р. После удара «ГАЗель» отнесло на «Ладу Веста», которой управлял мужчина 1989 г.р.

В результате аварии женщина-водитель «Шевроле Нива» скончалась до прибытия скорой помощи. Водители «ГАЗели» и «Лады», а также пассажир «ГАЗели» 1989 г.р., были травмированы и доставлены в больницы.

Проводится проверка обстоятельств инцидента. Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей быть внимательнее, соблюдать правила дорожного движения и не управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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