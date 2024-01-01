Пермские антимонопольщики доказали свою правоту в споре с АО «ПЗСП» в суде Арбитраж Уральского округа поддержал позицию ФАС Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию Пермского УФАС в споре с компанией ПЗСП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Пермское УФАС признало АО «ПЗСП» виновным в нарушении закона «О защите конкуренции». В ведомстве установили, что с конца 2021 года по июнь 2022 года компания увеличила отпускную цену на газобетонные блоки почти в два раза. При этом увеличение стоимости товара не соответствовало увеличению затрат на его производство.

В связи с этим антимонопольщики возбудили дело в отношении двух производителей стройматериалов: ПЗСП и АО «Пермтрансжелезобетон».

В УФАС пришли к выводу, что производители стройматериалов установили монопольно высокую цену на газобетонные блоки. Там самым компании злоупотребили своим доминирующим положением на рынке. Это привело к ущемлению интересов покупателей и противоречило антимонопольному законодательству.

В итоге ПЗСП оштрафовали на 475 тыс. руб. Производитель снизил необоснованно завышенную цену на свою продукцию. В то же время он решил оспорить решение антимонопольного ведомства в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Пермскго края, а затем и Уральского округа поддержали позицию Пермского УФАС.

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