В Пермском крае 6 августа похоронят погибшего полгода назад на СВО Андрея Миронова Поделиться Твитнуть

Андрей Миронов

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Во вторник, 6 августа, в д. Сеполь Кочёвского муниципального округа Пермского края простятся с погибшим в зоне специальной военной операции уроженцем деревни Андреем Мироновым. Гражданская панихида пройдёт в местном клубе с 13:30 до 14:00. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на главу Кочёвского МО Александра Юркина.

Андрей Миронов родился в 1996 году. Погиб 15 января 2024 года при выполнении боевых задач.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Александр Юркин на своей странице ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО 27 июля погиб 39-летний старший сержант из Сивинского округа Прикамья Дмитрий Соснин. Он служил в должности командира-наводчика танка танкового батальона в/ч №93992. Его похоронят 7 августа в с. Екатерининское.

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