На СВО погиб танкист из Прикамья Дмитрий Соснин
Его похоронят на малой родине в Сиве
В зоне боевых действий СВО на территории Украины погиб 39-летний старший сержант Дмитрий Соснин. Об этом сообщает администрация Сивинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.
Дмитрий Соснин родился 21 июня 1985 года. Участвовал в спецоперации в должности командира-наводчика танка танкового батальона в/ч №93992 и погиб при выполнении боевой задачи 27 июля этого года.
Завтра, 7 августа, состоится траурный митинг и церемония прощания с погибшим военнослужащим в сельском Доме культуры. После этого запланировано отпевание.
Администрация Сивинского округа приносит соболезнования семье и близким участника СВО.
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