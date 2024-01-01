На СВО погиб танкист из Прикамья Дмитрий Соснин Его похоронят на малой родине в Сиве Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

В зоне боевых действий СВО на территории Украины погиб 39-летний старший сержант Дмитрий Соснин. Об этом сообщает администрация Сивинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Дмитрий Соснин родился 21 июня 1985 года. Участвовал в спецоперации в должности командира-наводчика танка танкового батальона в/ч №93992 и погиб при выполнении боевой задачи 27 июля этого года.

Завтра, 7 августа, состоится траурный митинг и церемония прощания с погибшим военнослужащим в сельском Доме культуры. После этого запланировано отпевание.

Администрация Сивинского округа приносит соболезнования семье и близким участника СВО.

Как ранее писал «Новый компаньон», 6 августа в Новоильинском похоронят участника СВО Василия Маркова. Он служил старшим стрелком в штурмовом подразделении и погиб при выполнении боевого задания 22 июля этого года. Обстоятельства гибели не уточняются.





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