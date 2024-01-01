На СВО погиб уроженец Прикамья Василий Марков Его похоронят 6 августа Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В пресс-службе администрации Нытвенского городского округа Пермского края сообщили о гибели в ходе СВО Василия Маркова из пос. Новоильинский.

«Рядовой Василий Марков служил старшим стрелком в штурмовом подразделении. При выполнении боевого задания, проявив мужество и героизм, погиб 22 июля 2024 года», рассказали в администрации муниципалитета.

Обстоятельства его гибели не уточняются.

Прощание с военнослужащим состоится 6 августа в пос. Новоильинский.

Церемония прощания запланирована на 10:00 в Новоильинском казачьем кадетском корпусе. Гражданская панихида пройдёт в 11:00, а отпевание в 11:30.

Местные власти выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, 2 августа в Кудымкаре простились с участником СВО Александром Бажиным, которого призвали в зону боевых действий в ходе мобилизации в сентябре 2022 года. У мужчины остались дети, жена и мама.

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