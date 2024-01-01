В Пермском крае 2 августа простятся с погибшим на СВО Александром Бажиным Он был призван на военную службу по мобилизации Поделиться Твитнуть

Александр Бажин

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Прикамья Александр Бажин. Об этом сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Александр Владимирович родился в Кудымкаре 24 июня 1992 года. Он закончил местную гимназию № 3, затем получил профессию штукатура-маляра в ПУ № 4, отслужил срочную службу в армии, отучился на сварщика, в последнее время трудился в сфере лесозаготовок.

26 сентября 2022 года Александр Бажин был призван на военную службу по мобилизации. Погиб при выполнении боевых задач.

«Александр Владимирович очень любил свою семью, трепетно относился к маме, был заботливым мужем и любящим отцом», — говорится в некрологе властей.

Прощание с военнослужащим состоится 2 августа в фойе Культурно-делового центра Кудымкара. Начало церемонии в 13:30.

Ранее сообщалось, что в Кудымкаре 2 августа простятся ещё с одним погибшим участником СВО Александром Истоминым.





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