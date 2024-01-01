В Прикамье простятся с участником СВО из Кудымкара Александром Истоминым Ему было 49 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского округа

Администрация Кудымкарского муниципального округа сообщили о гибели в ходе спецоперации Александра Истомина. Об этом говорится на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Александр Истомин родился в п.Буждом Кудымкарского муниципального района Пермской области 2 июня 1975 года. В 1986 году он окончил Буждомскую начальную школу. После этого его семья переехала в Кудымкар, где Александр продолжил обучение в средней общеобразовательной школе № 8. Окончив школу, он получил профессию плотника-строителя в СПТУ № 48 Кудымкара.

В январе этого года мужчина решил пойти на службу по контракту и отправился в зону СВО. Там он погиб при выполнении задач. При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется.

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание состоится 2 августа в 11:00 в Кудымкаре по ул. Центральная, 1В (прощальный зал на городском кладбище).

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